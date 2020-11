Im Werk Stuttgart-Feuerbach

von von Werner Beutnagel

Bosch startet eigenes 5G-Campusnetz

Auch der Technologiekonzern Bosch setzt künftig auf eigene 5G-Mobilfunknetze an seinen Standorten. Im Werk in Stuttgart-Feuerbach nehme man das erste sogenannte Campusnetz nun in Betrieb, teilte der Konzern mit.