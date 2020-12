Über die Innovationen am Porsche-Werk Zuffenhausen spricht nun Christian Friedl, der den Standort noch bis zum Ende des Jahres leitet, bevor er zum 1. Januar 2021 die Werksleitung am Seat-Hauptsitz in Martorell übernehmen wird. Derzeit stehe man durch die Elektrifizierung des Antriebs vor der Herausforderung, die Produktion entsprechend umzustellen. „Wir müssen antriebsunabhängig werden“, erklärt Friedl. Neben batterieelektrischen Fahrzeugen und Plugin-Hybriden spiele auch das Thema E-Fuels eine Rolle in der Strategie des Sportwagenbauers. Eine weitere Herausforderung sei das hohe Maß an Individualisierung, das man dem Kunden biete, so der Werksleiter. Dies erfordere robuste Prozesse und hohe Datenqualität, um eine entsprechende Perlenkette aufbauen zu können.

Friedl kommt auch auf den Weg zu sprechen, den Porsche bis zur Produktion des Taycan in Zuffenhausen gehen musste. Im Brownfield habe man neue Werksteile aufbauen, neue Mitarbeiter rekrutieren und neue Prozesse und Technologien etablieren müssen. Beim Aufbau der „Fabrik in einer Fabrik“ habe man sich am Zielbild der Porsche Produktion 4.0 orientiert. Dabei seien ein kompletter digitaler Zwilling des Werks und digitale Fahrzeugbegleitkarten ebenso eingeführt worden wie eine flexible Fertigung mit Fahrerlosen Transportsystemen. Wichtig bei der Digitalisierung der Fertigung sei vor allem das intelligente Zusammenspiel entsprechender Lösungen und solide Prozesse als Grundlage, so Friedl.