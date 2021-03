Gemeinsam will man sich der symbiotischen Einheit von Engineering und Systemkomponenten für Produktionsanlagen widmen und eine stärkere Zusammenarbeit beider Themenwelten in frühen Projektphasen der Entwicklung vorantreiben, teilen die Unternehmen mit. Man kooperiere, um zukünftig integrierte Produktionslösungen für die Automotive- und Non Automotive-Industrie bieten zu können. Das Tochterunternehmen der EDAG Group EDAG Production Solutions bietet 360 Grad-Engineering bei der Entwicklung von Produktionsfabriken und -anlagen. Man habe das Portfolio im Bereich der Smart Factory in den letzten Jahren massiv ausgebaut, heißt es von Seiten des Unternehmens. SEW-Eurodrive hingegen bietet mit der Marke Maxolution ein Portfolio für smarte Systemlösungen im Bereich der Logistik- und Produktionsplanung.

„SEW-Eurodrive ist weltweit ein führender Systemlieferant für Produktionsanlagen und Automatisierungslösungen in heterogenen Branchen. Hier können wir EDAG PS den Marktzugang gerade im Umfeld der Non-Automotive Industrie ermöglichen. Durch die Synergien zwischen Engineering und Komponenten-Know-how heben beide Unternehmen ihre ganzheitliche Lösungskompetenz auf ein neues Level", kommentiert Frank Höreth, bei SEW-Eurodrive Leiter Maxolution System Solutions – Business Development.