Produktionstechnik MRK-Modellprojekt Ford testet Einsatz kollaborierender Roboter

Die Arbeitsabläufe in der Produktion können durch Mensch-Roboter-Kollaboration maßgeblich verbessert werden. In Köln will Ford die Technologie nun zum Wohl schwerbehinderter Mitarbeiter einsetzen. Mehr über die Roboter bei Ford erfahren Sie hier