Mit dieser Maßnahme könne man einen erfolgreich geschlossenen Kreislauf zur Wiederverwendung der in den Altbatterien enthaltenen kritischen Metalle ermöglichen, teilen die Unternehmen Fortum, BASF und Nornickel in einer gemeinsamen Presseinformation mit. Darin heißt es, die Verwendung von Metallen aus recycelten Batterien zur Herstellung von Batteriematerialien biete eine erhebliche CO2-Reduzierung bei der Produktion von Elektrofahrzeugen. Eine zusätzliche CO2-Reduktion könne durch die Verwendung von Strom aus erneuerbaren Quellen in Finnland für den Recyclingprozess erreicht werden.

„Durch das Recycling wertvoller Metalle in Lithium-Ionen-Batterien reduzieren wir die Umweltbelastung durch Elektroautobatterien, indem wir die Versorgung mit Kobalt, Nickel und anderen kritischen Metallen aus Primärquellen ergänzen. Durch unsere frühere Übernahme des finnischen Wachstumsunternehmens Crisolteq, einem Experten für hydrometallurgische Verarbeitung mit niedrigem CO2-Ausstoß, sind wir sehr stolz darauf, dass Fortum nun in der Lage ist, die Rückgewinnungsrate von Wertstoffen in Lithium-Ionen-Batterien von 50 % auf über 80 % zu erhöhen“, sagt Tero Holländer, Head of Business Development, Fortum Recycling and Waste.