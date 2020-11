Den Fraunhofer-Wissenschaftlern zufolge verbessert die Spannung der Drahtspiralen die Prozessstabilität im Vergleich zum herkömmlichen drahtbasierten Laserauftragschweißen um den Faktor Zehn, da ungewollte Bewegungen des Drahts während des Schweißvorgangs verhindert werden. Zudem konnten die Wissenschaftler dem IPT zufolge beweisen, dass sich das EW2C-Verfahren sehr gut für den Auftrag große Schichtstärken eigne: So konnten sie in einer einzelnen Schicht, je nach Drahtdicke, zwischen 0,5 und 2 Millimeter Material aufbringen. Dabei hätten sie festgestellt, dass ihr Verfahren mit den Taktzeiten beim Drehen mithalten könne: So dauerte in den Versuchsreihendas Aufschweißen einer 25 Millimeter hohen Spirale aus Inconel 718 mit 1,2 Millimeter Drahtdurchmesser auf eine Stahlwelle mit einem 35 Millimeter-Außendurchmesser nur knapp 60 Sekunden. Durch das Wiederholen der Schritte ließen sich rasch mehrere Millimeter Material auftragen, heißt es weiter. Selbst unterschiedliche Materialkombinationen seien dadurch möglich, sodass neben dem Aufbau von Geometrien auch eine technische Funktionalisierung der Bauteiloberfläche gelingen könne.