Hoher Anmeldestand für die Formnext

Die Messe für Additive Manufacturing Formnext erfreut sich großen Zuspruchs. Der Branchentreff findet vom 10. bis 13. November 2020 in Frankfurt am Main statt und widmet sich den Themen rund um AM sowie der nächsten Generation industrieller Fertigungs- und Herstellungsverfahren.