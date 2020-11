Bereits seit 2016 produziert das Unternehmen intelligente Verschleißteile in Energieketten, Gleitlagern sowie Linearführungen. Zu Beginn wurden Gleitlager per Lasersintern aus Iglidur I3 hergestellt und die Intelligenz im Nachhinein in einem zweiten Verarbeitungsschritt eingebracht. Mit dem neuen Verfahren sei man nun in der Lage, in nur einem einzelnen Arbeitsschritt solche intelligenten Verschleißteile herzustellen, hört man vom Hersteller. Die Komponenten werden aus den Filamenten Iglidur I150 oder Iglidur I180 und einem speziell entwickelten elektrisch leitfähigen 3D-Druck-Material hergestellt