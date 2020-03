Rückschlüsse auf Fehler dank „Assembly in Motion“-Technologie

Gemessen werde relativ zum Bauteil, wodurch der Roboter seine Aufgabe im Fließbetrieb völlig autonom durchführe, erklärt Otmar Honsberg, Head of Application Engineering, der gegenüber Automobil Produktion hervorhebt: „Im Gegensatz zur herkömmlichen robotergestützten Messung ist dies ein echter Mehrwert.“ Schwankungen werden automatisch ausgeglichen, die Arbeit nahtlos fortgesetzt. Honsberg ergänzt: „Die ,Assembly in Motion‘-Lösung macht den Roboter zur intelligenten Positioniereinheit für das Messgerät.“ Dadurch können an einer Bearbeitungsstation beispielsweise zwei bis vier Roboter gleichzeitig Spaltmaße und Bündigkeit von Karosseriebauteilen, wie etwa zwischen Heckklappe und Seitenwand oder zwischen Frontscheinwerfer und Motorhaube, messen und prüfen, während Werker gleichzeitig weitere Qualitätstests an der Karosse durchführen. Es lassen sich auch Messköpfe integrieren, die transparente Materialien wie Glas mit Lasertechnologie messen können. Zudem soll eine Stationserweiterung im Messbetrieb durch die Vorkonfigurationsmöglichkeiten einfach und schnell möglich sein.

Die Assembly in Motion-Technologie ermöglicht in einer Spaltmessstation zuverlässige Messwerte an einer bewegten Karosserie. Laut den Kuka-Experten lassen sich in Zukunft durch die automatisierten Messstationen im Fließbetrieb sogar frühzeitig Rückschlüsse auf mögliche Fehler in der Produktion erkennen. Otmar Honsberg: „Messen die Roboter Veränderungen in den Spaltmaßen, können sie mit der entsprechend hinterlegten Prozesslogistik eigenständig auf mögliche Ursachen hinweisen.“ So könnte beispielsweise ein vorzeitiger Verschleiß von Maschinen oder eine falsche Einstellung in der Produktion erkannt werden, bevor dies Auswirkungen auf den Produktionsprozess habe.