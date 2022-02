Kuka soll am US-Standort von Volvo mehrere neue Karosseriemontagelinien für die Produktion von zwei neuen Elektro-Modellen konstruieren, liefern, montieren und in Betrieb nehmen. Das vollautomatische System soll bei der Fertigung des Unterbodens zum Einsatz kommen und konkret Motorraum sowie den vorderen und hinteren Boden umfassen. Kuka ist nach eigenen Angaben nicht nur für den Aufbau der Fertigungslinien verantwortlich, sondern auch für die Anpassung bestehender Transportsysteme. Neben der Integration in eine Bodenentlackungslinie kommen Prozesstechnologien wie Punktschweißen, Stanznieten, Fließlochverschrauben und Kleben zum Einsatz.