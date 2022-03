Ein Tausendsassa ist der Laser beispielsweise für die Customcells Holding GmbH aus Itzehoe, einer Ausgründung des Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie ISIT. Der Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien nutzt den Laser unter anderem zum Elektroden-Schneiden, Labeling, Messen, Schweißen von Zellableitern (Tabs) und zur Analyse.

Gezieltes Laser-Trimmen erhöht die Leitfähigkeit

Besonders bewährt hat sich der Laser beim Strukturieren: Customcells brennt in sehr dick beschichtete Elektroden Kanäle, um die Porosität so zu steuern, dass sich die Transportwege für den Strom verkürzen und die Zellen trotz einer hohen Beladung eine gute Ratenfähigkeit besitzen. Dieser Fachbegriff gibt an, wie schnell sich eine Batterie komplett laden oder entladen lässt. Cheftechnologin Daniela Werlich erklärte dazu auf dem virtuellen 4. Lasersymposium Elektromobilität LSE’22: „Dick beladene Schichten lassen sich mit dem Laser gezielt trimmen, um optimale Leitfähigkeiten zu erhalten.“

Echtes Neuland in Sachen Laserschweißen betrat die ESS-Fabrik (Energy Storage System) der ABB Schweiz AG in Baden, die Batterien für Schienenfahrzeuge und Elektrobusse herstellt. Den Laserschweißprozess entwickelten Julia Braun, Teamleiterin Produktionsentwicklung, und Bastian Wittwer, R&D Senior Engineer an. Keine leichte Aufgabe, denn die Anforderungen sind deutlich höher als beim Elektroauto.