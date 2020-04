Bislang werden alle Fahrzeuge bei Lotus von Hand lackiert. Der britische Sportwagenhersteller stellt seinen Lackierprozess jedoch auf automatisierte Prozesse um. Wie der württembergische Maschinen- und Anlagenbauer Dürr mitteilt, konnte er sich gegen die weltweite Konkurrenz durchsetzen und die Briten mit seinen Technologien überzeugen. Den Auftrag habe Lotus 2019 erteilt. Die neue Lackieranlage soll 2021 in Betrieb genommen werden. Die Modernisierung umfasst eine automatisierte Decklacklinie einschließlich Sonderfarbversorgung und Fördertechnik.

Am Stammsitz des Autoherstellers in Hethel werden künftig vier Lackierroboter vom Typ EcoRP E133 eingesetzt. Mit sechs Achsen plus Verfahrschiene sind sie flexibel einsetzbar. Bei der Konzeption der neuen Lackieranlage lege Lotus Wert auf eine besonders hohe Prozesseffizienz, ohne die hohe Qualität des bisherigen manuellen Lackierprozesses zu mindern, teilt Dürr mit. Die mit einer leitfähigen Beschichtung grundierten Karosserieteile aus Verbundwerkstoff wird ein Roboterpaar mit Primer und Klarlack in einer Kombizone beschichten, ein zweites Roboterpaar wird den farbgebenden Basislack in einer weiteren Kabine auftragen. Die Roboter können nicht nur lackieren, sondern durch ihre modulare Konstruktion auch die Hauben der Karosserien öffnen.