Beteiligung an H2 Green Steel

von von Götz Fuchslocher

Mercedes-Benz baut Autos mit grünem Stahl

Mercedes-Benz beteiligt sich am schwedischen Startup H2 Green Steel (H2GS) für den Einsatz von CO2-freiem Stahl in Serienfahrzeugen. Ab 2025 soll grüner Stahl in verschiedenen Fahrzeugmodellen auf den Markt gebracht werden.