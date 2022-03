Der Aufbau der Anlage erfolgt Mercedes zufolge in zwei Stufen: Bis 2023 entsteht zunächst eine Anlage zur mechanischen Zerlegung. Anschließend sollen die Anlagen zur hydrometallurgischen Aufbereitung der Batteriematerialien in Betrieb gehen. Die Pilotanlage soll eine Jahreskapazität von 2.500 Tonnen Material verarbeiten können und so Wertstoffe für rund 50.000 Batteriemodule liefern. Mittel- bis langfristig sei auch eine Skalierung der Volumina möglich, heißt es beim Hersteller.

Beim eigenen Ansatz zur Kreislaufwirtschaft betont Mercedes-Benz drei Kernthemen: Zirkuläres Design, Werterhaltung und das Schließen des Kreislaufs. Während der Fahrzeugentwicklung erstellt der Autobauer bereits für jedes Modell ein Konzept für die Wiederverwendung von Bauteilen und Werkstoffen. Dadurch seien alle Modelle zu 85 Prozent stofflich recyclingfähig und zu 95 Prozent verwertbar. Aufbereitete Batterien bietet Mercedes als Ersatzteile für elektrische Fahrzeuge an oder nutzt sie in Second-Life-Anwendungen. In der Factory 56 in Sindelfingen etwa speichert der Autobauer in einem 1.400 kWh starken Batteriesystem etwa überschüssigen Solarstrom. Das stoffliche Recycling beende schließlich den Lebenszyklus der Batterie und schließe so den Werkstoffkreislauf.