Das gilt spätestens dann, wenn ein Standort vollständig auf elektrisch angetriebene Modellreihen umstellt. Der Volkswagen-Konzern hat im Fahrzeugwerk Zwickau diesen Schritt erfolgreich abgeschlossen und den Automatisierungsgrad in den Gewerken deutlich angehoben. Wohin die Reise geht, lässt sich allein daran ablesen, dass eigenen Angaben zufolge immer mehr Abläufe über verkettete Anlagen und Software automatisiert sind.

Die BMW Group macht ebenfalls ihr Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion in Dingolfing fit für die Produktion des E-Motors der fünften Generation: „Wir erhöhen die Kapazitäten an den bestehenden Produktionsstandorten für Antriebe – wie hier in Dingolfing – und erschließen weitere – wie kürzlich Regensburg und Leipzig“, erläutert Michael Nikolaides, Leiter Produktion Motoren und E-Antriebe bei BMW in Dingolfing. Das Aluminiumgehäuse für den hochintegrierten E-Antrieb der fünften Generation produziert das BMW Group Werk Steyr.