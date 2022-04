„Sie ist alternativlos“, meint Sebastian Barth, Abteilungsleiter für Technologieplanung und Schleiftechnik am Aachener Werkzeugmaschinenlabor (WZL), und begründet es auch: „Die Schleiftechnologie bestimmt in vielen Prozessketten oft die abschließenden Funktionseigenschaften der Bauteile maßgeblich oder gar vollständig.“ Das betrifft in besonderem Maß die Fahrzeugindustrie, in der Antriebskomponenten im wahrsten Sinn oft den letzten Schliff erhalten.



Für Barth spielt nicht nur die Optimierung dieses wichtigen Fertigungsprozesses, sondern auch seine komplette Digitalisierung eine große Rolle. Das WZL baute daher eine komplett digital vernetzte Produktion inklusive Cloud-Anbindung auf, in der 100 Motorwellen für ein Elektroauto entstanden. Barth: „Wir gewannen dank digitalem Zwilling Informationen darüber, wie sich jeder einzelne Prozess auf die Qualität des Bauteils auswirkt und an welchen Stellen ungewollte Effekte auftraten.“

34 Milliarden Daten im Visier

In dem Projekt erfassten und analysierten die Aachener 34 Milliarden Prozess-, Qualitäts- und Metadaten. Der Aufwand scheint sich laut Barth zu lohnen: „Wenn man diese Daten einmal verortbar an einer Stelle liegen hat, lässt sich aus ihnen sehr viel Information herausziehen.“ So ermöglichte der Versuchsaufbau, individuell für jedes Bauteils den Energieverbrauch, die Kosten des Herstellungsprozesses und die Ökobilanz zu erstellen.



Durch Variieren der 15 verschiedenen Prozessparameter gelang es dem WZL sogar, bisher vermutete Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Fertigungsschritten exakt zu bestimmen. So beeinflusste zum Beispiel eine Veränderung des vorgelagerten Drehprozess den kompletten Schleifprozess bis hin zum Einsatz von Kühlschmierstoffen erheblich. 18,2 Prozent CO2-Emissionen ließen sich so einsparen – bei einem Energieverbrauch von 1.000 Kilowattstunden. Außerdem verkürzte sich der Schleifprozess: Er kam mit weniger Energie und Kühlschmierstoff aus.