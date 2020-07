Beim Metall-Laserstrahlschmelzen handelt es sich um eine industrielle 3D-Druck-Technik, mit der ein Produkt schichtweise aufgebaut wird. Ein von einem CAD-Datensatz gesteuerter Laserstrahl verschmilzt bei Temperaturen von mehreren hundert Grad sehr dünne Pulverschichten. Die Bearbeitung erfolgt Schicht für Schicht in vertikaler Richtung. Wie sich das Metall-Laserstrahlschmelzen nutzen lässt, um im Automobilbau tragende Leichtbaustrukturen herzustellen, soll das Forschungsvorhaben der Technischen Hochschule Mittelhessen zeigen, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit knapp 600.000 Euro gefördert wird. Projektleiter ist Udo Jung vom Kompetenzzentrum für Automotive, Mobilität und Materialforschung.

Für die Automobilindustrie könne die Technologie, die bisher vor allem in der Luftfahrtindustrie und der Medizintechnik eingesetzt wird, „durch Gewichtseinsparung einen maßgeblichen Beitrag zu einer emissionsarmen und ressourcenschonenden Mobilität leisten“, erklärt Jung. Werkstoff- und Bauteileigenschaften wie ausreichende Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit stellen dabei unverzichtbare Voraussetzungen dar, so die Forscher. Maßgeblich sei dafür die Materialbeschaffenheit in den Randschichten des Bauteils. Dort dürfe es nicht zu Gaseinschlüssen oder Fehlern wie nicht aufgeschmolzenem Pulver kommen.