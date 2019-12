Ab 1. Januar 2020 wird Prof. Christian Brecher, Leiter des Lehrstuhls für Werkzeugmaschinen am Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, neuer Präsident der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik, WGP. Auf dem Internationalen METAV-Presseforum am 12. und 13. Dezember am WZL sprach er über die Herausforderungen der Produktionstechnik und stellte in diesem Zusammenhang auch die WGP vor. Die WGP hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedeutung der Produktion und der Produktionswissenschaft für die Gesellschaft und für den Standort Deutschland aufzuzeigen. Sie bezieht Stellung zu gesellschaftlich relevanten Themen von Industrie 4.0 über Energieeffizienz bis hin zu 3D-Druck.

Neues Niveau der domänenübergreifenden Kollaboration

Damit das Gesamtkonzept Industrie 4.0 in den Unternehmen ankomme, müsse das Internet of Production (IoP) vorangetrieben werden, also die Übertragung des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) in die Produktionswelt, heißt es in einer Mitteilung des WGP. „Das will ich in meiner Amtszeit als Präsident der WGP voranbringen“, so Brecher in seiner Rede auf dem Presseforum. „Das Thema Industrie 4.0 wird weitergedacht und aus unserer grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung entwickeln wir geeignete Impulse für die industrielle Praxis." Die künftige Produktionsforschung muss für Brecher aufgrund der zunehmenden Digitalisierung interdisziplinär vorangetrieben werden. In den Produktionswissenschaften gelte es immer stärker die Informatik zu berücksichtigen. In der modernen Produktionstechnik seien große Mengen an Daten vorhanden, allerdings seien sie weder einfach zugänglich, interpretierbar, noch so modelliert oder vernetzt, dass daraus automatisch Wissen erzeugt werden könne. „Über mein Engagement in der WGP, aber auch in Aachen will ich gemeinsam mit meinen Kolleg/-innen für die Produktionstechnik ein neues Niveau der domänenübergreifenden Kollaboration etablieren", so Brecher.