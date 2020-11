Eine neuartige Akkutechnologie mit der Bezeichnung "Spatial Atom Layer Deposition" (SALD) soll E-Autos künftig weit über 1.000 km und möglicherweise sogar über 2.000 km Reichweite ermöglichen. Das patentierte Beschichtungsverfahren ist von den deutschen Fraunhofer-Instituten und der staatlichen niederländischen Forschungseinrichtung The Netherlands Organisation (TNO) gemeinsam entwickelt worden. Die Vermarktung zur industriellen Massenfertigung obliegt der eigens dazu gegründeten Firma SALD BV aus Eindhoven.

SALD-Akkus sollen dreimal mehr Reichweite als heutige Batteriezellen bescheren und können fünfmal schneller geladen werden, teilt SALD BV mit. Damit wäre ein E-Auto binnen zehn Minuten zu etwa 80 Prozent und in 20 Minuten vollständig geladen. Laut Unternehmensangaben werden bereits Gespräche mit OEMs und Batterieherstellern geführt: "Wir sind im engen Austausch mit beinahe allen namhaften Batterieherstellern, um das industrielle Potenzial unserer Technologie zur Anwendung zu bringen", versichert SALD-CEO Frank Verhage. Fertigungsmaschinen für Kleinserien seien bereits in Betrieb, der großindustrielle Einsatz stünde allerdings erst noch bevor. Die neue Akkugeneration wird demnach frühestens 2022/23 in E-Autos eingebaut werden können, erklärt Verhage.