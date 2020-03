VASS-Standard wichtiger Schritt zur weiteren Digitalisierung der Produktion

Wie Siemens mitteilt, ist die erste von zwei Linien im Karosseriebau und der Endmontage bereits umgerüstet und die Serienproduktion gestartet. Die zweite Linie werde derzeit umgestellt und im Herbst 2020 in Betrieb gehen. Für beide Linien werde Siemens-Technik eingesetzt, etwa das TIA Portal, Simatic-Steuerungen, HMI (Human Machine Interface-)-Panels und Industrie PCs. In der Endmontage erhöhe sich der Grad der Automatisierung unter anderem dadurch von 17 auf 28 Prozent, im Karosseriebau von 85 auf 89 Prozent. Die nahtlose Integration in die weiteren Schritte der Wertschöpfungskette gelinge zum Beispiel durch den Einsatz von AGVs (Automated Guided Vehicle) in der Logistik. Ab 2021 sollen sechs Modelle auf MEB-Basis für drei Konzernmarken in Zwickau gebaut werden. Das erste Modell dieser neuen Elektroauto-Generation, das seit November 2019 vom Band läuft, ist der ID.3.

Bernd Mangler, Senior Vice President Automotive Solutions bei Siemens Digital Industries: „Der große Vorteil des VASS-Standards ist, dass Volkswagen ihn auch in seinen anderen Werken skalierbar auf die jeweiligen Produktionsmengen einsetzen kann.“ Der neue VASS-Standard sei ein wichtiger Schritt für Volkswagen, die Produktion weiter zu digitalisieren, betont Mangler. „Dies bietet eine Reihe von Vorteilen, beispielsweise die Möglichkeit, die Betriebsparameter von Produktionsmaschinen einheitlich zu steuern sowie die nahtlose Kommunikation zwischen Maschinen zu ermöglichen, mit dem Ziel, Produktivität und Effizienz der Fertigung zu erhöhen.“