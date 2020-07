Wie Škoda mitteilt, galt es die neue Roboter-Arbeitsstation im Komponentenwerk Vrchlabí zu installieren und einzubinden, während der reguläre Betrieb weiterlaufen sollte. Die Volkswagen-Tochter baut am Fuße des Riesengebirges die automatischen 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) vom Typ DQ200. "Ohne Technologien aus dem Bereich der Industrie 4.0 wäre die Installation der neuen Roboter-Arbeitsstation im Werk Vrchlabí nicht in dieser Form möglich gewesen. Aus Platzgründen konnten wir die neue Einheit nicht neben der bestehenden Arbeitsstation installieren, außerdem lässt sich ein Einstell- und Probebetrieb bei laufender Produktion kaum umsetzen", schildert Christian Bleiel, Leiter Komponentenfertigung beim tschechischen Hersteller. Dank des digitalen Zwillings habe man mithilfe modernster Technik auf ein hochdetailliertes, virtuelles Abbild der Anlage zurückgegriffen, Prozesse und Abläufe simuliert und die Fertigungslinie somit nahtlos erweitert.

Mit einer Taktzeit von weniger als 30 Sekunden werden an der neu eingerichteten Arbeitsstation zweimal vier Lagerkomponenten in ein Getriebe eingesetzt. Da es für eine optimale Funktion der rotierenden Teile maximaler Präzision und höchster Vorsicht bedarf, übernehmen Roboter diesen Arbeitsschritt. Vorab kam mit dem digitalen Zwilling ein 3D-Modell der Arbeitsstation zum Einsatz. Dieses bildet neben den Roboterarmen und der Logik, die den Sensoren zugrunde liegt, auch die Sicherheitsvorrichtungen nach. So ließen sich laut Škoda sämtliche mechanischen und kinematischen Abläufe an der Arbeitsstation realistisch simulieren. Weiter heißt es, die Software stelle die Kommunikation zwischen allen Hardware-Komponenten sowie die programmbasierten Steuerungsabläufe an der Fertigungslinie sicher.