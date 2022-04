Insgesamt gibt es 133 Arbeitsstationen, die Wilkinson zufolge alle mit Hilfe von virtuellen Modellen geplant wurden. Es arbeiten 200 Arbeiter an der Fertigungslinie, die jeweils fünf Minuten Zeit haben, um ihre Aufgaben an jeder Arbeitsstation auszuführen. Alle diese Jobs werden von Hand ausgeführt; es wird nur ein Roboter für das Anbringen der Klebwulste an der Verglasung eingesetzt.



Im brandneuen Qualitätsprüfungszentrum kann derweil alles geprüft werden – von einem einzelnen Bauteil, das vom Fließband kommt, bis hin zu einem kompletten Fahrzeug. Jede Woche wird ein kompletter Komponentensatz mithilfe von Zeiss Pro T-Maschinen, die in sieben Stunden 1000 Messungen an einem Fahrzeug vornehmen können, kontrolliert.



Der Chef des Zentrums, Stefan Bruhnke, erklärt jedoch, dass das Unternehmen über die üblichen Qualitätskontrollen hinausgehen muss. „Wir sind uns völlig darüber im Klaren, dass wir als neuer Akteur in der Automobilindustrie die allerhöchste Qualität liefern müssen“, sagte er uns. Ineos will dieses Niveau unter anderem durch vier Qualitätskontrollschleifen erreichen: Arbeitsstation, Produktionsbereich, Produktvalidierung und schließlich der Kunde.



Bruhnkes Team nimmt ein Fahrzeug auch komplett auseinander, um jedes Element von der Konstruktion bis hin zu den Komponenten zu bewerten. Dazu gehören Roboter, die wie Rettungsspreizer aussehen und die Schweißnähte bis zur Zerstörung belasten. Insgesamt können die Qualitätsingenieure bis zu drei Wochen brauchen, um ein ganzes Fahrzeug gründlich zu prüfen.

Zweite Prototypenphase steht an

Nachdem die ersten Prototypen fertiggestellt sind, bereitet sich das Werk nun auf die zweite Phase vor, in der es eher um die Erprobung des Fertigungsprozesses geht. „Phase zwei beginnt im Mai und dient dazu, den Fertigungsprozess zu testen“, sagt Mark Tennant, kaufmännischer Leiter bei Ineos Automotive. „Wir nähern uns also den richtigen Zykluszeiten an, lassen aber noch Lücken, während wir die Ausrüstung optimieren. Dann können wir den Fertigungsprozess anpassen, während wir mit zunehmender Gewöhnung an den Bau der Fahrzeuge dazulernen.“



Im Anschluss daran wird das Werk die endgültigen Serienmodelle bauen, die laut Tennant verkaufsfähig sein werden, auch wenn sie größtenteils als Vorführfahrzeuge für das weltweite Händer- und Vertreternetz dienen werden. Die volle Serienproduktion wird im August beginnen, zunächst um den vorhandenen Auftragsbestand von 15.000 Fahrzeugen abzuarbeiten und dann die Produktion auf volle Kapazität hochzufahren.