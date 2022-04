Wirtschaft Solarbetriebene Mobilität Sono Motors läutet Erprobungsphase des Sion ein

Mit dem Baustart einer ersten Testflotte an solarbetriebenen Fahrzeugen will Sono Motors das Modell Sion für den Serienstart im kommenden Jahr vorbereiten. In der finalen Version soll das Elektroauto dann zu einem erschwinglichen Preis erhältlich sein. Hier erfahren Sie mehr.