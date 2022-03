Volkswagen strebt in Valencia eine Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden pro Jahr an und möchte mehr als 3.000 Mitarbeiter in der Batterieproduktion beschäftigten. Um die Serienproduktion 2026 zu starten, soll der Bau der Anlage bis Ende des Jahres beginnen.

Insgesamt plant Volkswagen in Europa gemeinsam mit Partnern sechs Batteriezellfabriken mit einer Jahreskapazität von 240 Gigawattstunden zu errichten. Neben dem Standort Salzgitter, der 2025 die Produktion aufnehmen soll, sowie einem gemeinsamen Standort mit Northvolt in Schweden, der ab 2023 fertigen soll, plant Volkswagen eine weitere Zellfabrik in Osteuropa, deren genauer Standort bislang noch ungeklärt ist.