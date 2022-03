Ein Problem bei Aluminium sind lange Späne

Gerade im Bereich der Bearbeitung von Fahrwerkteilen hört man dieser Tage Neues aus der Werkzeugbranche. Aluminiumlegierungen erfordern andere Bearbeitungsstrategien bei der Zerspanung als bisher verwendete Materialien, weiß man beim Hersteller von Präzisions- und Zerspanungswerkzeugen Walter. Alu-Legierungen lassen sich den Experten zufolge zwar mit ganz anderen Geschwindigkeiten als traditionelle Guss- oder Stahlwerkstoffe zerspanen, leichter sind die Prozesse deshalb aber noch lange nicht. Ein großer Risikofaktor sind lange Späne, erklärt Fabian Hübner, Component & Project Manager Transportation bei Walter. „Außerdem können sich an den Schneidkanten der Werkzeuge schnell Aufbauschneiden bilden. Für das Einhalten der vorgegebenen Toleranzen bei den Passmaßen und der Oberflächenqualität wird es dann schnell schwierig“, sagt der Experte.

Insbesondere herausfordernd sind Hübner zufolge Vollbohrungen. Während bei der Radnabenbohrung am Radträger häufig vorgeschmiedete Vertiefungen aufgebohrt werden, erfolgen kleinere Bohrungen etwa am Querlenker dagegen ins volle Material. Den Tübinger Werkzeugexperten zufolge bedarf es daher mehr als eines schlichten Setzens einer Bohrung: Es müssen auch definierte Planflächen oder Fasen angebracht werden, betont man bei Walter. Schnell komme es so zu bis zu fünf Bearbeitungsschritten. Eine Lösung fanden die Experten in Form sogenannter Hybridwerkzeuge. Dies bedeutet, dass ein Werkzeugkorpus unterschiedliche Zerspanungsschritte ermöglicht.