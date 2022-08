Das Werkzeug für die Rohrleitungsinspektion in der Automobilindustrie besteht hauptsächlich aus der Grundplatte, der Inspektionsform, den Positionierstiften und anderen Teilen. Die Grundplatte ist die Bezugsebene, auf der das Modul des Inspektionswerkzeugs aufliegt; das Modul des Inspektionswerkzeugs dient dazu, die Rohrleitung zu positionieren und zu überprüfen. Die Positionierstifte werden zum Fixieren und Klemmen der Rohrleitung verwendet.

Das Modul des Inspektionswerkzeugs ist ein wichtiger Bestandteil des gesamten Systems zur Rohrleitungsinspektion in der Automobilindustrie. Vor der Integration von 3D-Druckern in den Produktionsablauf wurden die Module der Inspektionswerkzeuge hauptsächlich per CNC-Verfahren hergestellt. Dabei ergeben sich in der Produktion aber einige Herausforderungen: