Auf den ersten Kilometern ist das brutale Vorpreschen des 2,6-Tonners beinahe angsteinflößend, wenngleich der Allradantrieb selbst forsche Leistungsabfragen stets in sauberen Vortrieb umzusetzen weiß. Trotz des gewaltigen Drehmoments bleibt der EQE also gut beherrschbar. Die Wucht der Beschleunigung zeigte sich immer mal wieder an der von Trägheit ergriffenen und deshalb wie von Geisterhand umklappenden Fußmatte der Beifahrerseite. An den 3,3 Sekunden für den Standardsprint hegt man keine Zweifel. Die Maximalmarke von 240 km/h ist ebenfalls schnell geknackt. Bei Zwischenspurts auf der Autobahn beeindruckte vor allem der Blick in den Rückspiegel, denn so kurzweilig wie der EQE 53 lassen nur wenige andere Autos überholte Fahrzeuge kleiner werden.

Wie es sich für E-Autos gehört, geht das Power-Cruisen nahezu lautlos über die Asphalt-Bühne. Doch AMG definiert sich seit jeher über Sound, weshalb der EQE 53 auf Wunsch seinen Gästen wie der Umwelt den längsdynamischen Sonderstatus auch akustisch mitteilen kann. Zur Wahl stehen die beiden Klangwelten Advance und Performance, bei denen man über den linken Display-Schalter am Lenkrad zwischen den Programmen, „Balanced“, „Sport“ und „Powerful“ wählen kann. Obwohl der Klang ausschließlich aus Lautsprechern kommt, wird eine akustische Antriebsrückmeldung generiert, die der eines Verbrenners recht ähnlich ist. Beschleunigt man, schwillt der vermeintliche Motorsound an. Wer nun ein kerniges und von frechen Schnalzern untermaltes V8-Röhren erwartet, muss enttäuscht werden. Die Klangwelt „Performance“ erinnert vielmehr an das futuristische Sounddesign von Fahrzeugen aus den späten Star-Wars-Filmen, was als Klangkulisse für ein E-Auto durchaus passend erscheint.

Ist man auf kurvenreichen Passstraßen etwas flotter unterwegs, kommt mit der sportlichen Sound-Untermalung auch das gute alte Fahrspaß-Feeling auf. Fahrwerk, Allradantrieb, Lenkung und Bremsen wurden von AMG in eindrucksvoller Weise für flotte Kurventänzchen optimiert. An der Vorderachse kommen, sofern man in die optionalen Keramik-Verbundbremsen investiert, 44 Zentimeter große Scheiben zum Einsatz, die von Sechskolben-Bremssätteln in die Zange genommen werden. Grundsätzlich bietet der EQE zudem eine Hinterachslenkung, was den Kurvenradius trotz XXL-Radstand klein hält.