Fahrzeugdaten sollen neue Use-Cases ermöglichen

Das Startup wird zudem kontinuierlich die Leistung und Reichweite der E-Rikschas überprüfen. Gesammelte Daten stehen anschließend öffentlich auf einer eigenen Plattform zur Verfügung. „Initiativen wie die von Nunam sind nötig, um für E-Waste neue Anwendungsfälle zu finden. Nicht nur in Indien, sondern weltweit. Deshalb wird Nunam sein Wissen teilen, um weitere Initiativen zu motivieren, Produkte mit Second-Life-Komponenten zu entwickeln, die den ökologisch-sozialen Wandel weitertreiben können“, sagt Rüdiger Recknagel, Geschäftsführer der Audi Stiftung für Umwelt, die Nunam seit 2019 fördert.

Elektrische Rikscha dient als Testfeld für Azubis

Die maßgeblich am Entwurf der Prototypen beteiligten Azubis des Audi-Standortes Neckarsulm haben gemeinsam mit dem deutsch-indischen Unternehmen auch eine Showcar-Rikscha entworfen, die am 22. Juni auf dem Greentech Festival in Berlin ausgestellt wird. „Uns ist wichtig, dass die Auszubildenden von Anfang bis Ende in das Projekt involviert sind und eigene Ideen einbringen und ausprobieren können“, erklärt Timo Engler, Leiter der Ausbildung Fahrzeugtechnik / Logistik in Neckarsulm. „Learning by doing ist unser Erfolgsrezept – und gleichzeitig vermitteln wir fast spielerisch und nebenbei Grundlagenwissen zu Entwicklungstätigkeiten von Elektromobilität, Ressourceneffizienz und Ladetechnologien.“