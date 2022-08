Diesem Idealwert haben wir uns auf der Rückfahrt deutlich angenähert. Auf der A1 Richtung Köln empfahl das Navi einen Stopp am EnBW-Schnellladepark in Kamen. Dank vorkonditionierter Batterie jagte die 300-kW-HPC-Säule zeitweise 116 kW in die Akkuzellen. Das Laden von 45 kWh beziehungsweise von 12 bis 67 Prozent dauerte 28 Minuten. Bei einem praktischen Durchschnittsverbrauch von 20 kWh pro 100 Kilometer haben wir also 200 Kilometer Reichweite in deutlich unter 30 Minuten getankt. Ohne vorkonditionierte Batterie und mit einem Ladeziel von 80 Prozent sollte man jedoch mehr Zeit einkalkulieren.

Auch wenn sich ein Q4 40 E-Tron für den Langstreckeneinsatz grundsätzlich eignet, muss man auf großer Tour deutlich längere „Tankpausen“ als bei einem Verbrenner hinnehmen. Manchmal kann das lästig sein, manchmal angenehm. Der von uns besuchte EnBW-Ladepark ist zum Beispiel hübsch angelegt und mit Komfort-WC ausgestattet, drumherum finden sich zudem viele Essensangebote. Eilige Zeitgenossen dürfte der Q4 E-tron, anders als viele andere Audi-Modelle, wohl weniger begeistern. Zumal man aus Effizienzgründen eher 130 als die maximal möglichen 160 km/h fährt. Dann bleibt der verführerisch durchzugstarke und dabei stets äußerst kultivierte Stromer auch bei den Energiekosten zurückhaltend. Wird günstiger Hausstrom für 30 Cent getankt, kosten 100 Kilometer bei 20 kWh Verbrauch gut 6 Euro. Beim teureren Unterwegs-Strom kommt man auf ungefähr 10 Euro, was immer noch ein paar Euro günstiger als mit einem ähnlich motorisierten Benziner ist.