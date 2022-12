Hyundai

Zu Jahresbeginn bringt Hyundai die Elektro-Limousine Ioniq 6 mit markanten Pixel-Leuchten und Coupé-Silhouette zu Preisen ab rund 44.000 Euro an den Start. Im Frühjahr folgt dann ein Facelift für den Hyundai Kleinstwagen i10. Im Sommer steht die Neuauflage des Kleinwagen-SUV Kona an, den es wie bisher auch in einer E-Version geben wird. Im Herbst sind außerdem Modellpflegen der Baureihen i20, i30 und Tucson angesagt. Ende des Jahres gibt es das E-Modell Ioniq 5 als sportliche N-Version mit vermutlich 430 kW/585 PS.

Jeep

Mit dem Avenger steht Anfang 2023 das erste echte E-Auto der Offroad-Marke in den Startlöchern. Zunächst kommt der knapp über 4 Meter kurze Stromer als Fronttriebler mit einem von Peugeot und Opel bekannten E-Anrieb mit 115 kW/156 PS und 54-kWh-Akku für fast 400 Kilometer Reichweite. Ende 2023 ist eine Allradversion 4xe angedacht. Die Preise dürften bei rund 35.000 Euro starten. Mit dem Recon wird Jeep Ende 2023 außerdem eine E-Version des geländetauglichen Wrangler bringen.

Kia

Mit dem EV9 baut Kia sein E-Angebot um ein großes SUV auf GMP-Plattform aus. Der rund 5 Meter lange Koreaner bietet Platz für bis zu sieben Insassen, die Reichweite soll rund 540 Kilometer betragen. Die 800-Volt-Technik erlaubt zudem schnelles Laden.

Lamborghini

Der bereits eingestellte Supersportwagen Aventador bekommt im Frühjahr 2023 einen offiziellen Nachfolger. Die Flunder wird von einem neuentwickelten V12-Motor angetrieben. Dank eines zusätzlichen E-Antriebs soll auch rein elektrisches Fahren möglich sein.

Lexus

Mit dem RZ 450e bringt Lexus Anfang 2023 ein zweites E-SUV in Deutschland auf den Markt. Der 4,81 Meter lange Fünftürer wird von zwei Motoren mit 230 kW/313 PS angetrieben. Die Reichweite soll über 400 Kilometer betragen. Der Preis wird bei rund 65.000 Euro liegen.