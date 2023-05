Der neue Light Channel Next in einer ehemaligen Teilelagerhalle in Unterschleißheim soll den Entwicklern ermöglichen, sämtliche Komponenten der Fahrzeugbeleuchtung durch die Simulation unterschiedlicher Szenarien an realen Modellen zu analysieren. Neben verschiedenen Untergrundarten kann auch die Umfeldbeleuchtung für jede Tages- und Nachtzeit nachgebildet werden. Zwar würden computerbasierte Simulationen eine gute Grundlage für die eigene Arbeit bilden, eine direkte Bewertung am realen Fahrzeug bleibe jedoch weiterhin unverzichtbar, hört man vom Autobauer.

Erprobung auf fast 3.000 Quadratmetern

Der Light Channel Next kommt auf eine Länge von 132 und eine Breite von 22 Metern. Damit stehen Entwicklern und Designern fast 3.000 Quadratmeter zur Erprobung zur Verfügung. Zur Einrichtung gehört auch eine Werkstatt, in der die Prototypen für die Lichttests vorbereitet werden. Die Inbetriebnahme des Standorts in der Nähe des Forschungs- und Innovationszentrum (FIZ) der BMW Group im Norden Münchens erfolgte nach rund dreijährigen Aufbauarbeiten.

Zur Analyse der entwickelten Lichttechnologien stehen vier verschiedene Untergründe zur Verfügung. Neben eine künstlich gealterte Asphaltstraße stehen ein Gehwegpflaster, der Boden einer Tiefgarage und ein geölter Parkettboden zur Verfügung. Neben dem Untergrund wurden auch die Wände der Testhalle speziell präpariert: Durch eine mattschwarze Farbe sowie Lichtfalten sollen ungewollte Reflektionen verhindert werden.