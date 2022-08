„Mit der vorzeitigen Nutzung zweier Streckenabschnitte zur Vorbereitung des behördlichen Testbetriebs erproben wir jetzt in Sokolov bereits neue Assistenzsysteme unter dem Aspekt der Fahrsicherheit und treiben die Weiterentwicklung der Testszenarien voran“, erläutert Andreas Heb, BMW Group Projektleiter des Testgeländes in Sokolov. „Ab Mitte 2023 wird das neue Testgelände in der Tschechischen Republik die vorhandenen Erprobungsflächen der BMW Group in Aschheim bei München, Miramas in Frankreich und Arjeplog in Schweden ideal ergänzen.“