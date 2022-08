Bereits ab 2025 könnten gemeinsam entwickelte Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb angeboten werden, sagte BMW-Vertriebschef Peter Nota gegenüber nikkei.com. Die Maßnahme sei Teil der eigenen Anstrengungen, die strikteren Emissionswerte der EU einzuhalten.

BMW erprobt derzeit das Modell iX5 Hydrogen, unter anderem führte der Hersteller im nordschwedischen Arjeplog Tests bei niedrigen Temperaturen durch. Bereits im Laufe des Jahres soll eine Kleinserie des Wasserstofffahrzeugs an den Start gehen. Im Antrieb des iX5 Hydrogen kombiniert BMW eine Brennstoffzelle mit dem Elektromotor aus der fünften Generation des BMW eDrive. Um den Energieträger zu speichern, kommen zwei 700-Bar-Tanks aus carbonfaserverstärktem Kunststoff zum Einsatz, die Brennstoffzelle erzeugt eine Leistung von rund 170 PS. Zusätzlich kann der Elektromotor die in einer Leistungsbatterie gespeicherte Energie nutzen. Diese wird entweder durch die Brennstoffzelle oder per Rekuperation aufgeladen.