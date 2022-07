Bosch und Siemens setzen für die Forschung an Zukunftsthemen auf Neubauten, für die sie den Großraum München als Standort auserkoren haben. Weit fortgeschritten ist der neue Entwicklungscampus in Holzkirchen im Münchener Süden, den Bosch und ITK Engineering am 12. Juli eröffnet haben. Das 17.000 Quadratmeter Fläche umfassende Gebäude soll 900 Mitarbeitende beherbergen, die sich um Entwicklungsdienstleistungen für Branchen wie Automotive, Off-Highway, Bahn- oder Medizintechnik kümmern. Mit Abschluss der Bauarbeiten sind bereits rund 500 Menschen auf dem Campus-ähnlichen Areal tätig. Im ersten Obergeschoss sitzen die Teams von Bosch Engineering, im zweiten Obergeschoss jene von ITK Engineering, einem 1994 gegründeten Technologieunternehmen im Bereich Software und Systems Engineering.

Boschs Stützpunkt für Software- und Systementwicklung

Bosch Engineering ist in Holzkirchen bereits seit 20 Jahren präsent. Der Standort hat sich dem Unternehmen zufolge zum Kompetenzzentrum für Elektromobilität und Prototypenaufbau mit Werkstatt und hochmoderner Prüfstands-Infrastruktur innerhalb der Organisation entwickelt. Der neue Holzkirchener Campus sei die ideale Umgebung, um als internationaler Entwicklungspartner im Bereich Software- und Systementwicklung neue Maßstäbe zu setzen, ergänzt Frank Schmidt, Geschäftsführer bei ITK Engineering. Dazu biete die Metropolregion München großartige Möglichkeiten der Vernetzung, um die die Zukunft des automatisierten Fahrens, der Elektromobilität, der Industrie 4.0 oder auch der Bahn- und der Medizintechnik technologisch voranzutreiben.