Zeekr wird weltweit die erste Automarke sein, an die CATL seine neuen Qilin-Batterien liefert. Dies ist der Inhalt einer Fünfjahresvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen. Das erste Modell, das mit den Batterien auf Basis der CTP-Technologie dritter Generation ausgestattet wird, ist der Zeekr 009. Das erste Modell mit einer Batteriereichweite über 1.000 Kilometer wird indes der Zeekr 001 sein.

Der Zeekr 009 werde im ersten Quartal 2023, die Zeekr 001 Qilin Edition ein Quartal später ausgeliefert, so An Conghui, CEO des Autobauers. Die Batterie weist laut CATL einen Volumennutzungsgrad von 72 Prozent und eine Energiedichte von bis zu 255 Wh/kg auf. Durch eine großflächige Zellenkühltechnologie sei zudem ein Heißstart in fünf und ein schnelles Aufladen in zehn Minuten möglich.