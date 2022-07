Mit der digitalen Lösung möchte man bei Continental einen Beitrag zur höheren Auslastung und Produktivität sowie zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Bei dem Trailer Capacity Assessment genannten System setzen die Entwickler für die Erfassung der verfügbaren Ladefläche in Lkw, Sattelaufliegern und Anhängern auf Künstliche Intelligenz. Flottenmanager erhalten dazu über das Smartphone präzise digitale Informationen, wie viel noch zugeladen werden kann. In Kombination mit den entsprechenden Gewichtsdaten aus dem intelligenten Tachographen oder der Flottenmanagementsystem-Schnittstelle lasse sich die Disposition optimieren – etwa indem die freie Kapazität auf digitalen Frachtbörsen angeboten werde, sodass mehr Strecken mit voller Auslastung gefahren werden, heißt es von Seiten des Zulieferers.

Im Fokus stehe dabei das Thema Flotteneffizienz. Der amtlichen Güterverkehrsstatistik des KBA zufolge haben alleine in Deutschland im Jahr 2020 schwere Nutzfahrzeuge mehr als 150 Millionen Leerfahrten absolviert. Mit der Lösung unterstütze man die Flottenmanager nicht nur dabei, ihre Transportkapazitäten optimal auszulasten und damit ihre Flotte effizienter zu machen, so Ismail Dagli, Leiter des Geschäftsfelds Smart Mobility bei Continental. "Indem Flotten Kraftstoff und CO2 einsparen, können sie zudem einen aktiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Logistik leisten.“ Fahrer, Rampenagent oder Disponent schießen dazu mit einem handelsüblichen Smartphone ein Bild. Dieses wird in die Continental-Cloud hochgeladen, wo ein von Continental entwickelter KI-Algorithmus den zur Verfügung stehenden Laderaum errechnet.