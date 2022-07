Insgesamt wurden in Europa im ersten Halbjahr rund 647.000 BEV zugelassen, was etwa zwölf Prozent der gesamten Neuzulassungen entspricht. Im ersten Halbjahr 2021 hatte der Wert nur bei rund acht Prozent gelegen. Schwächere Zahlen wiesen hingegen Plug-in-Hybride auf, deren Zulassungen um zwölf Prozent zurückgingen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Center of Automotive Management.

Deutschland ist Spitzenreiter Europas

Mit deutlichem Abstand größter BEV-Markt war im ersten Halbjahr Deutschland mit 168.000 Fahrzeugen (plus 12,5 Prozent), gefolgt vom Vereinigten Königreich mit 115.000 E-Autos (plus 56 Prozent) und Frankreich mit 93.000 Einheiten (plus 29 Prozent). In Deutschland liegt die BEV-Quote nunmehr bei 13,5 Prozent, in Großbritannien bei 14,4 Prozent und in Frankreich bei 12,1 Prozent. Im insgesamt deutlich kleineren Markt Norwegen machen reine Elektrofahrzeuge dagegen bereits 79,1 Prozent der Neuzulassungen aus. Der chinesische Markt umfasste in der ersten Jahreshälfte rund 1,95 Millionen BEV-Verkäufe, was einem Plus von 106 Prozent entspricht. Im gleichen Zeitraum wurden zusätzlich 534.000 Plug-in Hybride neu zugelassen (plus 168 Prozent). Insgesamt machen reine Elektrofahrzeuge in China bereits 18,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus.