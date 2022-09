Dies geht aus einer anlässlich der IAA Transportation in Hannover veröffentlichten Studie der Managementberatung McKinsey hervor. „Die Nutzfahrzeugindustrie steht in den Startlöchern, was die Dekarbonisierung ihrer Fahrzeuge angeht“, sagt Bernd Heid, Senior Partner von McKinsey und Co-Autor der Studie. „Die Industrie steht für fünf Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Der Pfad zur Dekarbonisierung wird durch Regulierung, die Fortschritte in der Technologie und die Kosten sowie die Marktdynamik und Infrastruktur geprägt sein.“

Grund für den Umschwung der Branche sind nicht nur Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, sondern auch ökonomische Berechnungen: So zeigt die McKinsey-Analyse, dass batterieelektrische und mit Brennstoffzelle angetriebene Lkw ab dem Jahr 2030 über ihren Lebenszyklus hinweg einen niedrigeren TCO-Wert (Total Cost of Ownership) erreichen. In Ausnahmefällen könnten auch Bio- oder synthetische Kraftstoffe eine Rolle spielen.

Die Elektrifizierung des Nutzfahrzeugmarktes ist jedoch kein Selbstläufer, sondern erfordert laut McKinsey substanzielle Investitionen in Produktionskapazitäten und die Infrastruktur. So seien bis 2030 in Europa, den USA und China insgesamt zwölf neue Batteriefabriken mit einer Kapazität von je 25 GWh pro Jahr nötig. Für Ladestationen und Wasserstofftankstellen rechnen die Analysten mit notwendigen Investitionen in Höhe von 450 Milliarden US-Dollar.