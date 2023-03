Die nackte Zahl an Steckdosen sagt nach Ansicht des BDEW aber wenig aus. Die Ladesäulenbetreiber böten immer höhere Ladeleistung an. „So können deutlich mehr Fahrzeuge in gleicher Zeit versorgt werden. Damit wird deutlich, dass das reine Zählen von Ladepunkten nicht der Technologieentwicklung gerecht wird, sondern dass die installierte Ladeleistung eine zentrale Bezugsgröße für die Bewertung des Ladeangebots ist“, so Verbandschefin Kerstin Andreae. In der Tat ist die installierte Leistung gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent von 1,74 GW auf 2,47 GW gestiegen – vor allem durch den forcierten Bau von Ultraschnellladestationen an Autobahnen.

Bei den Ladesäulenbetreibern gibt es einen ähnlichen Wandel weg von der Quantität zur Qualität. Auch wenn etwa Linda Boll, Deutschland-Managerin beim niederländischen Schnellladeanbieter Fastned nicht ganz so optimistisch ist wie der Energieverband: „Es gibt genügend Ladesäulen in Deutschland, allerdings können zu wenige davon auch Schnellladen.“ Die Lücke zwischen Bedarf und Angebot an Schnellladepunkten werde zunehmend größer. „Mit Blick auf die Zukunft müssen wir dafür sorgen, dass dieses Problem mit steigender Zahl von E-Autos schnell angegangen wird.“ Probleme sieht sie dabei weniger beim Geld als vielmehr in Form komplexer Bürokratie. Die Anforderungen an Ladeparks seien teilweise von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich, was die Planung enorm verlangsamt.