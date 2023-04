Friktionsbasierte Hängeförderer als intelligente und effiziente Alternative zu herkömmlichen Power & Free- und EHB-Systemen: OCS-Systeme bieten mehr Funktionen als herkömmliche Power & Free-Systeme und ähnliche Funktionen wie bei EHB-(Elektrohängebahn)-Systemen, jedoch mit einer höheren Flexibilität und zu niedrigeren Kosten. Die Technologie ist effizient und einfach, was mit einer hohen Zuverlässigkeit und geringen Wartungskosten einhergeht.

Jeder strebt einen reibungslosen Produktionsprozess an, in dem alles ”lean, clean & green”, also schlank, sauber und umweltfreundlich ist. Auch wir streben danach, indem wir unsere Technologie auf Friktion aufbauen. Eine patentierte Technologie, die eine ölfreie, geräuscharme und flexible Förderlösung bietet.