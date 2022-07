Zu den Gründern der Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels gehören das Erdölunternehmen Eneos, Suzuki, Subaru, Daihatsu, Toyota Motor sowie Toyota Tsusho. Die am 1. Juli aus der Taufe gehobene Forschungsvereinigung will die technologische Forschung zur Nutzung von Biomasse sowie die effiziente Herstellung von Bioethanolkraftstoff für den Einsatz in Fahrzeugen fördern. Dies soll durch eine optimierte Zirkulation von Wasserstoff, Sauerstoff und CO2 während der Produktion erfolgen.

Um Klimaneutralität zu erreichen, erachtet man es im Forschungsverbund als entscheidend, verschiedene Energieoptionen bereitzustellen, um die Bedürfnisse vieler verschiedener Regionen und Kunden zu erfüllen. Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe auf der Basis von Strom aus erneuerbaren Quellen sowie Bioethanolkraftstoffe, die in der Lage sind, die CO2-Emissionen durch Photosynthese in Anlagen zu reduzieren, seien vielversprechende Optionen, heißt es seitens der Projektpartner. Zusätzlich zur Rohstoffbeschaffung für jeden dieser Kraftstoffe sei es wichtig, die Probleme zu klären und nach einer Lösung für die Reduzierung der CO2-Emissionen und der sozialen Umsetzung während des gesamten Herstellungsprozesses zu suchen.