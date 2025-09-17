Kommt der Range Extender zurück?

In China ist das Straßenbild zunehmend elektrisch. Jedes zehnte Auto ist jedoch ein Modell mit Range Extender. Der Anteil am Gesamtmarkt liegt aktuell bei rund fünf Prozent – bis zum Jahrzehntewechsel soll sich dieser verdoppeln. Kein Wunder, dass sich zahlreiche Zulieferer und auch europäische Hersteller den tot geglaubten Bereich der Range Extender besonders aufmerksam anschauen. Was für viele noch wichtiger ist als die hohe Akzeptanz bei den Kunden sind die Deckungsbeiträge. Während gerade die batterieelektrischen Modelle der unteren Klassen kaum etwas abwerfen, sieht das nach Angaben der Analysten von Alix Partners beim Range Extender ganz anders aus. Solide Margen sind ein Beweis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit. Imageträchtiges Beispiel ist der mächtige Geländewagen Yangwang U8, der seine vier Elektromotoren mit insgesamt 800 kW / 1.197 PS aus einem Batteriepaket versorgt, das von einem zwei Liter großen Vierzylinderbenziner aufgeladen wird.

Kein Wunder, dass sich die Modellvielfalt entsprechend entwickelt hat. Gab es 2020 von drei OEMs gerade einmal jeweils ein Range-Extender-Modell, werden aktuell von 20 Marken über 50 Modelle angeboten – mit steigender Tendenz. Auch in den USA kommen zunehmend einige Marken auf den Geschmack des Range Extenders – auch weil es mit dem Ladenetz hakt. Bestes Beispiel ist der Ramcharger von Dodge, denn nachdem der elektrische Ram weiter nach hinten geschoben wurde, weil es mit der Elektromobilität in den USA abseits der Küstenregionen sehr zögerlich nach vorne geht, hat der Stellantis Konzern mit dem Ramcharger 1500 einen offroadtauglichen Fullsize-Pick-Up mit Range Extender auf den Markt gebracht. Der Ram 1500 Ramcharger, produziert im Stammwerk Sterling Hights / Michigan, wird von einem 3,6 Liter großen V6-Benziner angetrieben, der allein als 130 Kilowatt starker Generator genutzt wird. „Mit seiner unbegrenzten batterieelektrischen Reichweite ist der Ram 1500 Ramcharger die Spitze des Segments der leichten Pickups und der ultimative Elektro-Lkw“, sagt Ram-CEO Tim Kuniskis, „der neue Ramcharger ist ein Biest unter den leichten Nutzfahrzeugen - 663 PS, 900 Nm Drehmoment und keine Notwendigkeit für ein öffentliches Ladegerät.“