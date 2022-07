Das Duisburger Institut für Energie- und Umwelttechnik (IUTA) entwickelt ein Durchbruchsensor-Array auf Basis gassensitiver Oberflächen für den automobilen Einsatz bei wechselnden Umgebungsbedingungen und einer darauf angepassten intelligenten Signalauswertung. Das fem Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallchemie in Schwäbisch Gmünd liefert die Sensorschichten, die sensitiv und selektiv auf ausgewählte Schadgase beziehungsweise Gemische reagieren. Die Aufgabe des Ludwigsburger Zulieferers liegt neben der Entwicklung von speziell auf die Schadgasprofile angepassten Kathodenluftfilter-Medien in der Integration des Arrays in den Kathodenluft-Pfad, so Harenbrock, der das Ziel erläutert: „Am Ende steht ein Prototyp, der dann noch bis zur Serienreife gebracht werden muss.“