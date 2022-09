Auch Audis Technikvorstand Oliver Hoffmann warnt die Autoindustrie davor, weiter am fossilen Antrieb festzuhalten. „Die Zeit der Verbrenner ist vorbei, das Zeitalter der Elektromobilität beginnt. Und mit dem Ende des Verbrenners verabschieden wir uns nicht von der automobilen Hochkultur – im Gegenteil“, sagte Hoffmann.

Gleichzeitig fordert der CTO Technologieoffenheit – wenn auch in eng abgesteckten Bereichen. E-Fuels und Wasserstoff seien ebenfalls relevante Bestandteile einer nachhaltigen Zukunft, deren Einsatz befürwortet Hoffmann jedoch eher in anderen Branchen. „Andere Industriebereiche benötigen E-Fuels und grünen Wasserstoff viel dringender als wir“, so der Technikchef. Beispiele hierfür seien etwa die Stahlbranche, die Luftfahrt oder die Zementindustrie, die allein für acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich sei.