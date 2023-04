Serienmäßig liefert Mercedes die übliche Armada an elektronischen Fahrhilfen, bremst und beschleunigt automatisch oder unterstützt mit Lenkeingriff beim Spurwechsel. Gegen Aufpreis gibt’s neue Funktionen. So warnen nun beim Anfahren an einer Kreuzung Pfeile im Bildschirm vor Querverkehr. Will der Fahrer trotzdem losfahren, geht der Wagen selbstständig in die Eisen.

Während man sich in manchen E-Autos besser nicht auf die Laderouten-Planung verlässt, funktioniert die bei Mercedes in der Regel sehr gut. So auch im EQE SUV. Das System ist leicht verständlich und intuitiv und lässt sich am einfachsten per Sprache bedienen. Einfach ein Ziel sagen, schon poppt die Route auf dem großen Bildschirm auf, inklusive Ladestopps und Angabe der Ladezeiten. Dabei berücksichtigt das System Topographie, Wetter und Fahrstil. Unterwegs wird die Strecke ständig überprüft und angepasst, falls beispielsweise eine anvisierte Ladesäule plötzlich belegt ist. Und damit der Akku möglichst schnell lädt, wird er unterwegs rechtzeitig auf die optimale Temperatur gebracht. Trotzdem sind 1.190 Euro für den 22-kW-Bordlader gut investiert. Er bringt zwar nichts an den Autobahn-Schnellladern, halbiert aber die Ladezeit an den meisten innerstädtischen Wechselstrom-Standardsäulen.