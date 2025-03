Porsche habe entschieden, den Entwicklungsplan des Nardò Technical Center nicht weiterzuverfolgen, teilte das Unternehmen mit. Das Zentrum bleibe aber ein wichtiger Bestandteil der Entwicklungsmöglichkeiten von Porsche. Auch in Zukunft will die VW-Tochter dort Fahrzeuge testen.



Die Entscheidung ist demzufolge das Ergebnis einer umfassenden Reflexion sowie intensiver Gespräche in den vergangenen Monaten. Die Betrachtung habe soziale, umweltbezogene und wirtschaftliche Perspektiven umfasst. „Insbesondere das aktuell herausfordernde Umfeld und die sich verändernden Rahmenbedingungen für die weltweite Automobilindustrie spielten eine wesentliche Rolle bei dieser Entscheidung“, hieß es. Das Stuttgarter Unternehmen hatte Mitte März einen Gewinneinbruch gemeldet und Sparmaßnahmen angekündigt.