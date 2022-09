„Ohne die Transport- und Logistikbranche wird es nicht möglich sein, die weltweiten Klimaziele zu erreichen“, sagt Matthias Zink, Vorstand Automotive Technologies von Schaeffler. Rund drei Fünftel der zurückgelegten Lkw-Strecken seien kürzer als 500 Kilometer und somit auch batterieelektrisch zurückzulegen. Gerade von Zulieferern wie Schaeffler sei daher innovative Technik für die Elektrifizierung gefordert.

Für den Übergang zur Elektromobilität in mittleren und schweren Nutzfahrzeugen hat das Unternehmen daher eine neue Produktfamilie von Elektromotoren mit Ölkühlung entwickelt. Auf dem Branchentreffen in Hannover stellt das Unternehmen zudem seine 800-Volt-Leistungselektronik sowie Systeme für das Thermomanagement von Nutzfahrzeugen vor.

Die neue Motorenfamilie erreicht dem Zulieferer zufolge einen Wirkungsgrad von über 97 Prozent und eine kontinuierliche Antriebsleistung von bis zu 300 Kilowatt. Möglich macht dies eine eigen entwickelte Ölkühlung sowie eine Stab-Wellenwicklung am Stator des Systems. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Produktionsvolumina von Nutzfahrzeugantrieben entwickle man seine E-Motoren in skalierbaren Baureihen, um alle Leistungsklassen abdecken zu können, so der Zulieferer. Erste Lkw-Elektromotoren sollen bereits im kommenden Jahr in Serie gehen.