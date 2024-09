Es klingt fast ein wenig widersprüchlich. Gemessen am Verkaufsvolumen ist Fiat die Nummer eins im Stellantis-Konzern. Im ersten Halbjahr waren es 660.200 Einheiten (plus 2,2 Prozent), die der italienische Autohersteller absetzen konnte, davon 95.779 Fahrzeuge auf dem Heimatmarkt. In Brasilien klebt an jedem fünften Neuwagen der Name Fiat. In Italien heißt das meistverkaufte Auto Panda, in der Türkei ist es – und dies konstant seit 2016 – der Tipo. In Algerien fährt der Doblo auf Rang eins.

Ganz anders sieht es in Deutschland aus. Unter den ersten 50 Platzierungen bei den Neuzulassungen befindet sich kein Modell mehr von Fiat. Der smarte City-Flitzer 500-e, zeitweise unter den Stromern führend, ist raus aus den Top-Ten. Fiat rangiert in Deutschland mit einem Verkaufsanteil von etwas über zwei Prozent nur auf Platz 13. Die Produktion des 500er als Verbrenner, seit 2007 rund 3,7 Millionen Mal verkauft, wurde kürzlich eingestellt. Zu hoch wäre der technische und finanzielle Aufwand gewesen, die neuen Bestimmungen zur Cybersicherheit sowie die heute üblichen Assistenzsysteme zu integrieren. Ähnliches gilt für den Panda, er wird als reiner Verbrenner nicht mehr angeboten, sondern läuft nur als Mildhybrid weiter.

Plattform für Schwellenländer soll helfen

Aussicht auf bessere Platzierungen und höheres Absatzvolumen sollen neue Modelle liefern, die Fiat in den nächsten Jahren auf den Markt bringen will. Als Basis dient eine Stellantis-Architektur, die ursprünglich für den südamerikanischen und indischen Markt entwickelt wurde. Nun soll diese sogenannte „Smart Car Platform“, konzipiert für Verbrenner, Hybrid und Elektroantrieb, auch für diverse europäische Modelle genutzt werden. Im Citroën C3 hatte die neue Plattform bereits ihr Debüt.