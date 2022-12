Toyota erprobt Brennstoffzellenantrieb im Pickup Hilux

Für die Entwicklung des Hilux mit Brennstoffzellensystem zeichnet ein neu gegründetes Konsortium unter der Leitung von Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) verantwortlich. Die bereits in Toyotas Wasserstoff-Pkw Mirai zum Einsatz kommenden Brennstoffzellen der zweiten Generation bilden die Basis des modifizierten Hilux. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Toyota Motor Europe (TME) unterstützt die Teams in Großbritannien. Toyotas Hilux zählt zu den beliebten Lastenfahrzeugen mit Geländetauglichkeit im Umfeld von VW Amarok, Ford Ranger & Co. - also einer etwas kleineren Gattung Pickups unterhalb von US-Modellen wie dem Dodge Ram oder dem Ford F-150.

Erste Prototypen bereits 2023 aus Burnaston

Mit dem H2-Hilux will Toyota seinen technologieoffenen Ansatz untermauern, der verschiedene Antriebskonzepte für unterschiedliche Bedürfnisse und Märkte umfasst – von Hybrid- und Plug-in-Hybridfahrzeugen über reine Elektroautos bis hin zu Brennstoffzellenmodellen. Wasserstoff spiele eine zentrale Rolle auf dem Weg in eine nachhaltige Gesellschaft, heißt es beim OEM. Das Projekt biete daher die Gelegenheit, die Toyota Brennstoffzellentechnologie in einem weiteren und sukzessive wachsenden Fahrzeugsegment zu erforschen und so zur Dekarbonisierung in einem wichtigen Sektor beizutragen. Erste Prototypen sollen bereits 2023 im Toyota Werk Burnaston produziert werden.