| von Werner Beutnagel Einsatz in einer Million Fahrzeuge

Volkswagen liefert Elektro-Baukasten an Mahindra

Der Volkswagen-Konzern will seine Elektroautoteile im großen Stil an den indischen Autobauer Mahindra liefern. Die beiden Unternehmen haben Pläne zur Verwendung der VW-eigenen Plattform MEB in fünf vollelektrischen SUV-Modellen der Inder vereinbart.